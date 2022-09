L'iniziativa di alcuni ristoratori della capitale belga per risparmiare sulle bollette

(LaPresse) A Bruxelles c’è chi sperimenta iniziative per risparmiare sulle bollette e cerca di far capire alla società quanto la situazione dei rincari sia critica. Un gruppo di ristoratori ha immaginato come sarebbe un futuro senza gas ed elettricità per gli amanti della buona cucina. I clienti della Brasserie Surrealiste sono stati i primi a sperimentarlo: niente forni, fornelli, niente piastre, niente macchine da caffè e niente lampadine.

Si mangiano, a lume di candela, piatti ricercati, preparati dai dipendenti di Racines, ma per lo più freddi, a parte quelli grigliati su di un barbecue giapponese. “L’idea è quella di tornare all’età delle caverne”, ha detto Francesco Cury, proprietario di Racines, tra i ristoratori, circa una dozzina, che hanno aderito all’iniziativa “Bruxelles al buio”. “Al supermercato ci sono rincari del 30-40% a cui noi ristoratori dobbiamo aggiungere quelli per l’energia – prosegue Cury -. Dobbiamo riflettere un po’ di più e la società deve rendersi conto di quanto sia critica la situazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata