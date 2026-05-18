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lunedì 18 maggio 2026

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Napoli, due donne uccise a Pollena Trocchia: il luogo del ritrovamento dei corpi

LaPresse
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Due donne sono state trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, comune dell’Area metropolitana di Napoli. I carabinieri hanno fermato un uomo con l’accusa di duplice omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, le due donne, che sarebbero due prostitute, sono precipitate sul pavimento del seminterrato di un palazzo in costruzione da due differenti piani. I carabinieri sono intervenuti nelle prime ore di lunedì 18 maggio, dopo la segnalazione della presenza dei due corpi senza vita.