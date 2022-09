Il caro prezzi a settembre 2022 ha raggiunto il +8,9% su base annua

A settembre 2022 l’inflazione arriva a +8,9% su base annua. Questo quanto emerge dalla nota sui prezzi al consumo dell’Istat. Nel mese di agosto il dato era all’8,4%, un record dal 1985 che i numeri di settembre superano nuovamente. Ma a peggiorare ancora di più sono i prezzi del ‘carrello della spesa’, che aumentano su base annua dell’11,1% a settembre 2022: per una variazione tendenziale simile si deve risalire a luglio 1983, quindi quasi 40 anni fa.

La spinta dell’inflazione, almeno l’ultima, è dovuta soprattutto alla crescita dei prezzi dei beni alimentari, ha detto l’Istat: “Questa volta non sono i beni energetici a spiegare (se non per le conseguenze che la loro crescita così ampia ha innescato) la nuova accelerazione dell’inflazione, ma sono soprattutto i beni alimentari (sia lavorati sia non lavorati) seguiti dai servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, in un quadro di crescenti tensioni inflazionistiche che stanno attraversando quasi tutti i comparti merceologici”.

