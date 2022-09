La commissaria europea Kadri Simson: "Serve soluzione accettabile per tutti"

“Il price cap non è sul tavolo oggi, qualsiasi cosa è possibile ma mi aspetto che sarà il prossimo punto nell’agenda”. Lo ha detto il ministro ceco per l’Industria e il Commercio, Jozef Sikela, della presidenza del Consiglio Ue, al suo arrivo al Consiglio Ue Energia in partenza oggi a Praga. “Ci stiamo muovendo rapidamente, passo dopo passo, e non c’è tempo da perdere. Siamo in una guerra e la battaglia decisiva sarà questo inverno, per questo dobbiamo essere uniti e solidali“, ha aggiunto.

Commissione Ue: “Serve soluzione accettabile per tutti”

Sul price cap “dobbiamo trovare una strada che sia accettabile per tutti gli Stati membri perché altrimenti l’approccio a livello Ue creerà divisioni”. Lo ha detto la commissaria Ue all’Energia, Kadri Simson, al suo arrivo al Consiglio Ue Energia. “Diversi Stati membri si aspettano diverse soluzioni ma la Commissione deve presentare un’idea che abbia un ampio consenso”, ha precisato la commissaria, ricordando che “le discussioni di inizio settembre sono state molto necessarie”. Secondo fonti Ue la Germania si opporrebbe a un tetto generalizzato al prezzo del gas poiché potrebbe creare problemi di approvvigionamento.

Sul gas, la Commissione è pronta a proporre un tetto al prezzo di quello importato dalla Russia e di quello utilizzato allo scopo di produrre elettricità, ma non un price cap generalizzato. “Oggi discuteremo i non-paper degli Stati così come quello della Commissione. Penso che non possiamo trattare questo problema nei confronti della Russia e dei nostri partner fidati allo stesso modo. Quindi dobbiamo rimuovere gli incentivi alla manipolazione della Russia e lo abbiamo fatto”, ha detto Simson. “Dobbiamo offrire un price cap a tutto il gas russo, non solo via gasdotto ma anche Gnl, e con i nostri partner dobbiamo negoziare dei corridoi dei gas. Ma dobbiamo tenere in mente che le conseguenze non possono essere aumentate perché stiamo ancora affrontando questa situazione”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata