La cerimonia alle 11 ora italiana al St. James Palace di Londra

Carlo III sarà ufficialmente proclamato re alle 10 di oggi ora di Londra, le 11 in Italia. La cerimonia ufficiale si terrà, come da programma, al St James’s Palace nella capitale britannica, davanti a un corpo cerimoniale che prende il nome di Accession Council che è costituito dal Privy Council (il Consiglio privato di sua maestà), da parlamentari di alto profilo, sia ex che in carica, da funzionari pubblici di alto rango, da alti commissari dei regni del Commonwealth e dal Lord sindaco di Londra. Secondo quanto scrive la Bbc saranno 700 le persone attese all’evento. Nel 1952, quando ad essere proclamata fu invece la Regina Elisabetta II, le persone presenti erano “solo” 200.

Al termine del consiglio verrà dato l’annuncio ufficiale dal “Re d’armi della Giarrettiera” che dal balcone del St James’s Palace pronuncerà “God save the King”. Subito dopo verrà suonato l’inno nazionale, nella versione rinnovata dopo la morte della Regina che prevede appunto le parole “God Save the King”. A seguire verranno sparati colpi di cannone ad Hyde Park, dalla Torre di Londra e dalle navi militari. A mezzogiorno toccherà invece al Royal Exchange nella City di Londra trasmettere un proclama simile mentre domenica verranno letti simili proclami in Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

Va però sottolineato che non si tratta dell’incoronazione ufficiale per cui invece bisognerà attendere almeno qualche mese. Nel caso di Elisabetta II, per esempio, la proclamazione avvenne il 6 febbraio 1952, dopo la morte del padre re Giorgio V, mentre per l’incoronazione si dovettero aspettare 16 mesi, il 2 giugno 1953.

