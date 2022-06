"Guardiamo al futuro con fiducia ed entusiasmo" ha esortato la regina in un messaggio alla nazione

I festeggiamenti per il Giubileo di platino, i 70 anni sul trono di Elisabetta II, sono iniziati con una coreografia perfetta e sotto un cielo azzurro. La prima regina della storia ad avere regnato più di sette decenni ha salutato le truppe schierate dal balcone di Buckingham Palace e poi ha alzato lo sguardo per vedere il passaggio delle Frecce Rosse, la pattuglia acrobatica della Royal Air Force, che in formazione ha disegnato il numero 70 nel cielo prima di colorarlo di fumo rosso, bianco e blu, i colori della bandiera britannica. “Guardiamo al futuro con fiducia ed entusiasmo”, ha esortato la regina, che ha 96 anni, in un messaggio alla nazione inviato prima dell’avvio delle celebrazioni. Per la prima volta nei suoi lunghi anni di regno, Elisabetta II non ha presenziato a Trooping the Colour, la grande parata militare che tradizionalmente festeggia il suo compleanno ufficiale. A ispezionare le truppe sono stati il principe Carlo, erede al trono, il figlio, il principe William, e la principessa Anna. Al termine della parata nella piazza d’armi, 1.450 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti delle orchestre militari hanno lasciato Horse Guards Parade e sono tornati verso Buckingham Palace per sfilare nel cortile sotto il balcone, dove la Regina è comparsa per la prima volta.

Poco dopo Elisabetta II, appoggiata a un bastone, è tornata sul balcone accompagnata da 17 membri della famiglia reale per ammirare il passaggio della pattuglia acrobatica e per salutare l’immensa folla radunata intorno al palazzo. Migliaia di cittadini britannici, ma anche molti turisti arrivati dall’estero, hanno preso posizione fin dalle prime ore del mattino per conquistarsi uno spazio vicino a Buckingham Palace. Hanno fatto una fugace apparizione anche il principe Harry e la moglie Meghan, dopo il ‘divorzio’ dalla royal family, mentre il principe Andrea, travolto dallo scandalo molestie legato al defunto finanziere Jeffrey Epstein, non parteciperà alle celebrazioni perché risultato positivo al Covid.Numerosi tributi a Elisabetta II sono arrivati dai leader di tutto il mondo. Il Papa ha inviato la sua benedizione per “l’evento gioioso” del Giubileo, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha descritto la regina come “il filo d’oro che lega le nostre due nazioni”, ringraziandola per la sua “devozione alla nostra alleanza”.

Il presidente americano Joe Biden ha reso omaggio al senso del dovere di Elisabetta II, ringraziandola per l’amicizia che ha sempre dimostrato verso gli Stati Uniti, e l’ex presidente Barack Obama nel suo messaggio alla regina ha dichiarato che “la sua vita è stata un dono non solo alla Gran Bretagna ma al mondo”. I festeggiamenti continuano: la Gran Bretagna si è concessa quattro giorni di vacanza per celebrare una ricorrenza senza precedenti. Venerdì sarà la giornata del ringraziamento, con una Messa solenne nella Cattedrale di San Paolo alla quale la regina parteciperà nel suo ruolo di leader della Chiesa d’Inghilterra. Sabato invece è in programma un concerto su tre palcoscenici installati di fronte a Buckingham Palace con molti protagonisti, tra cui i Queen, i Duran Duran, Andrea Bocelli, Diana Ross e un collegamento in diretta video con Elton John.Le celebrazioni si concluderanno domenica con The Pageant, una processione lunga tre chilometri che sarà cerimonia, teatro, circo, carnevale e concerto con migliaia di comparse. Il punto d’arrivo sarà Buckingham Palace, dove il cantante Ed Sheeran canterà l’inno nazionale ‘Dio Salvi la Regina’ in diretta a Elisabetta II, che farà la sua terza comparsa sul balcone per chiudere i festeggiamenti del suo Giubileo di platino.

