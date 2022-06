L'entusiasmo dei cittadini per l'allentamento delle restrizioni nella metropoli cinese

(LaPresse) Tanti residenti di Shangai sono scesi in strada per celebrare lo scoccare della mezzanotte che ha segnato la fine di due mesi di lockdown nella metropoli cinese, a causa del Covid-19. Molti cittadini hanno brindato per strada e si sono intrattenuti fino all’alba nel parco Bund, sul lungofiume della città.

Il governo ha annunciato che il servizio di trasporto pubblico sarà ripristinato mercoledì, così come i collegamenti ferroviari di base con il resto della Cina. Le scuole riapriranno parzialmente su base volontaria e i centri commerciali, i supermercati e i negozi riapriranno gradualmente a non più del 75% della loro capacità totale. Ancora chiusi, per via dell’emergenza coronavirus, cinema e palestre. Restano in isolamento oltre mezzo milione di persone nella città da 25 milioni di abitanti: 190.000 vivono in zone dove è ancora imposto il lockdown e altri 450.000 in aree controllate per casi recenti di Covid. Lunedì Shanghai ha registrato 29 nuovi contagi, in costante calo rispetto agli oltre 20.000 al giorno di aprile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata