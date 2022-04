La chiusura per 4 giorni: tamponi per milioni di abitanti

(LaPresse) – Venerdì a Shangai è iniziato il lockdown per la parte occidentale della città. I quartieri orientali della megalopoli cinese sono chiusi già dal 28 marzo, con divieto di uscire di casa e ristoranti e centri commerciali chiusi, per l’aumento dei casi di Covid, con i contagi che però hanno numeri contenuti, intorno ai 5mila. Le restrizioni per la parte est sono state prolungate per altri 4 giorni, anche dopo che sono stati effettuati tamponi di massa sulla popolazione. Ora i test verranno fatti ai residenti della parte ovest di Shangai, che in tutto conta circa 26 milioni di abitanti.

