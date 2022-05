Marin ha anche visitato la cittadina di Bucha, teatro di un massacro di civili da parte dei soldati russi

(LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha incontrato a Kiev la premier finlandese Sanna Marin. Zelensky ha ringraziato Hlesinky per gli aiuti militari e umanitari e per le sanzioni alla Russia. “Tutti i leader che vengono in Ucriana danno un grande segnale e un messaggio importante e diretto”, ha sottolineato il presidente. Marin ha anche visitato la cittadina di Bucha, teatro di un massacro di civili da parte dei soldati russi.

