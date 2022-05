Il capo della Casa Bianca ha parlato dopo la sparatoria in una scuola del Texas in cui sono morte 21 persone

(LaPresse) “Sono disgustato e stanco. Dobbiamo agire. E non ditemi che non possiamo avere un impatto su questa carneficina”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un discorso alla nazione dopo che un 18enne armato ha ucciso almeno 19 bambini e due adulti in una scuola elementare di Unvalde, in Texas. “L’idea che un ragazzo di 18 anni possa entrare in un negozio di armi e comprare due armi d’assalto è semplicemente sbagliata. In nome di Dio, a cosa serve un’arma d’assalto se non per uccidere qualcuno? I cervi non corrono nelle foreste con giubbotti di kevlar addosso. È rivoltante”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca.

