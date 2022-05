Gli spari alla Robb Elementary School a Uvalde, in Texas. Ucciso il giovane attenatore. Il presidente Biden: "Un atto di violenza senza senso"

Una sparatoria si è verificata nella scuola elementare Robb nella città di Uvalde in Texas. Ad aprire il fuoco è stato il diciottenne Salvador Roma, studente della Uvalde High School, il liceo della scuola, che in seguito è stato ucciso. Il bilancio parla di 19 bambini e due adulti morti.

“Ha sparato e ucciso in modo orribile e incomprensibile”, ha riferito il governatore il governatore del Texas Greg Abbott, secondo cui l’aggressore aveva una pistola e forse anche un fucile. “Due agenti coinvolti nello scontro a fuoco con il ragazzo sono stati colpiti da proiettili ma non hanno riportato ferite gravi” ha aggiunto Abbott.

Per il responsabile della sicurezza del distretto scolastico, Pete Arredondo l’autore della strage non ha avuto alcun aiuto. “Le indagini stanno portando a dirci che il sospettato ha agito da solo durante questo efferato crimine” le parole di Arredondo che ha confermato che l’aggressore è morto senza fornire ulteriori dettagli sulle vittime della sparatoria.

Il presidente americano Joe Biden ha ordinato che le bandiere della Casa Bianca, degli edifici federali e delle postazioni militari sventolino fino a sabato a mezz’asta per le vittime della strage nella scuola elementare a Uvalde, in Texas. La Casa Bianca ha emesso il proclama poche ore dopo la notizia della sparatoria, che ha provocato 21 vittime. “Un atto di violenza senza senso” ha dichiarato Biden. “Le mie preghiere sono con le famiglie colpite da questo terribile evento”.

“Stiamo monitorando da vicino la situazione. Anche se non conosciamo tutti i dettagli, sappiamo che ci sono genitori che hanno perso figli, famiglie che hanno perso bambini e molti altri che sono stati feriti” le dichiarazioni della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris sulla sparatoria in Texas. “Ogni volta che accade una tragedia come questa, i nostri cuori si spezzano ma non sono niente in confronto ai cuori spezzati di quelle famiglie. Eppure, continua ad accadere”, ha spiegato. “È troppo. Come nazione dobbiamo avere il coraggio di agire e garantire che niente del genere accada mai più”, ha concluso Harris.

Salvador Ramos, l’autore della strage nella scuola elementare di Uvalde avrebbe sparato a sua nonna prima di andare a scuola e commettere la strage. A riferirlo sono fonti delle forze dell’ordine. Il senatore dello stato Roland Gutierrez ha aggiunto che la donna è stata trasportata all’ospedale di San Antonio e “sta ancora lottando”, secondo le informazioni che gli sono state fornite dai ranger.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata