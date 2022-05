In Ucraina si combatte da 79 giorni

06h56 Ucraina: Kuleba, è il campo di battaglia a determinare i negoziati

“Le condizioni per i negoziati vengono stabilite dal campo di battaglia, non viceversa. Al momento ci sentiamo più sicuri sul versante degli scontri armati quindi assumiamo una posizione più dura nei negoziati. Se la situazione sul campo di battaglia dovesse capovolgersi sarebbe la Russia a trovarsi in una posizione migliore”. Così Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri dell’Ucraina, in un’intervista a Repubblica. “Il vero problema – aggiunge Kuleba – è che la Russia non mostra alcuna disponibilità a negoziati autentici e sostanziali. E noi vediamo l’offensiva nel Donbass e gli attacchi nella regione attorno a Cherson, vediamo attacchi missilistici senza fine in tutto il Paese. Al momento non fa alcuna differenza il posto in cui si dorme la notte in Ucraina. Anche se ci si addormenta a 1000 chilometri di distanza dal fronte, non c’è garanzia di svegliarsi vivi il giorno dopo”.

06h33 Ucraina: Vereshchuk, Putin più pericoloso con Finlandia e Svezia nella Nato

“Putin è irrazionale ma il giorno in cui la Finlandia, e io dico anche la Svezia, entreranno nella Nato, lui sarà stretto in un angolo e sappiamo che in quel caso potrebbe diventare più pericoloso di quanto sia già”. Così Iryna Vereshchuk, vicepremier ucraina, in un’intervista al Corriere della Sera in cui sottolinea come “questo è il momento migliore per i due Paesi per fare questo passo e il loro ingresso nella Nato è anche una risposta a Putin sull’ucraina. È un segnale forte, anche per i Paesi baltici che temono la Russia e si sentirebbero più protetti”.

06h27 Ucraina: Vereshchuk, 2mila civili prigionieri dei russi

“I russi hanno nelle loro mani più di 2.000 civili. Li trattano come criminali di guerra. Li tengono in prigione, li minacciano, li torturano, li picchiano. La convenzione di Ginevra non ci consente di scambiare i soldati con i civili e quella gente ha bisogno di aiuto. Sono sindaci, giornalisti, attivisti per i diritti umani, amministratori, volontari”. Lo ha detto la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha precisato di aver riportato a casa “360 dei nostri soldati scambiati con soldati russi”. Secondo Vereshchuk, “la sola via d’uscita è la vittoria dell’ucraina con i territori riconosciuti dalla comunità internazionale nel 1991. Ma questa vittoria è possibile soltanto con l’impegno dei Paesi occidentali: non intendo soldati ma armi, assistenza e sanzioni”. Sul tema dei negoziati, la vicepremier ha sottolineato come ora siano “congelati. Il presidente ha chiesto un corridoio di salvezza da Azovstal e al momento il solo punto in discussione con i russi è questo. Tutte le altre discussioni o azioni politiche possono essere messe sul tavolo soltanto dopo questo. Anche se siamo sempre pronti a nuovi incontri, finché non veniamo a capo della questione umanitaria ad Azovstal non ci saranno altre trattative fra i negoziatori”.

06h22 Ucraina: Michel, inaccettabili minacce nucleari da Russia

“La Russia sta attaccando la nazione sovrana dell’Ucraina con minacce vergognose e inaccettabili sull’uso delle armi nucleari”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel nel punto stampa al termine della sua visita al memoriale di Hiroshima, in Giappone. “Questo – ha aggiunto Michel – non sta solo scuotendo la sicurezza dell’Europa. Sta pericolosamente alzando la posta in gioco per il mondo intero. Abbiamo regole internazionali e istituzioni globali per il disarmo nucleare e il controllo degli armamenti. Dobbiamo proteggerli e rafforzarli per garantire pace e sicurezza”. Nel lasciare il memoriale, il presidente del Consiglio Europeo ha sottolineato di essere “estremamente commosso dalle immagini drammatiche della sofferenza, dai volti dei bambini, delle donne e degli uomini che hanno subìto questa tragedia nella loro stessa

04h00 Forze armate uucraina: uccisi 180 soldari russi a Est

Le forze armate ucraine riferiscono che 180 soldati russi sono stati ucciso. Il gruppo tattico operativo dell’Ucraina “Est” ha riferito che il 12 maggio le forze ucraine hanno distrutto sei carri armati, sei veicoli da combattimento di fanteria, due veicoli corazzati per il trasporto di personale, due veicoli da rimorchio corazzati leggeri multiuso, tre unità di artiglieria semoventi, un lanciarazzi multiplo , quattro mortai e un trattore d’artiglieria. Lo scrive il Kyiv Indipenent

03h25 Esplosioni nella notte a Mykolaiv

Esplosioni nella notte a Mykolaiv. Il sindaco di Mykolaiv Oleksandr Senkevich ha esortato i residenti a rimanere al riparo, come riporta il Kyiv Indipendent

00h41 Zelensky, russi hanno distrutto 570 strutture sanitarie, è barbarie

Dall’inizio della guerra “le truppe russe hanno distrutto 570 strutture sanitarie e completamente distrutto 101 ospedali. Cos’è questo? E’ barbarie”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, nel suo messaggio serale alla nazione. “Abbiamo investito nello sviluppo della medicina e di tutte le infrastrutture sociali prima della guerra, e sicuramente continueremo a farlo dopo la guerra. Che gli occupanti non sperino che ci fermino”, ha spiegato. Zelensky ha anche riferito di attacchi alle scuole. “Cosa si può ottenere distruggendo le scuole ucraine? I comandanti russi che danno tali ordini sono semplicemente malati. E incurabili. Ma tutti gli ospedali distrutti dal gli occupanti, tutte le scuole, tutte le università che hanno bombardato, tutte le case, i ponti, le imprese, ricostruiremo tutto”, ha aggiunto.

