Il ministro degli Esteri russo: "Per i nostri analisti sarebbe meglio trattare con gli Usa"

(LaPresse) Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che i negoziati di pace con l’Ucraina proseguiranno, anche se ha criticato l’approccio di Kiev. “I nostri analisti credono che sarebbe meglio trattare direttamente con gli Stati Uniti, visto che molti credono che le posizioni dell’Ucraina siano decise a Washington, Londra e in altre capitali occidentali”, ha dichiarato Lavrov, in un’intervista. “La buona volontà ha i suoi limiti. Ma se non è reciproca, ciò non aiuta il processo negoziale”, ha spiegato. “Ma stiamo continuando a impegnarci nei negoziati con il team delegato dal presidente ucraino Zelensky e questi contatti andranno avanti”, ha quindi assicurato il capo della diplomazia russa.

