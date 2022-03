Sono tanti i volontari che si prodigano per strappare un sorriso a chi è stato costretto a lasciare le proprie case per la guerra

Ci sono anche tanti volontari che provano a intrattenere le centinaia di profughi costretti a lasciare le proprie case in Ucraina a causa della guerra. In un campo a Medyka, in Polonia, attaccato al confine, ci sono dei medici clown che cercano di strappare un sorriso a persone che sono appena arrivate dalla tragedia della guerra. Tra questi anche Nimrod Eisenberg, un volontario arrivato da Israele. “Stanno vivendo una situazione terribile, voglio che giochino e si comportino come dei bambini”, ha detto Eisenberg.

