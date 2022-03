Il fuoco nel porto di Berdyansk

Il presidente ucraino si rivolge ai cittadini di tutto il mondo a un mese esatto dall'inizio dell'invasione russa

Volodymyr Zelensky invita il mondo a protestare contro la guerra a un mese dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Il presidente ucraino esorta tutti a partecipare ad azioni a sostegno del suo paese parlando in inglese, in un video pubblicato mercoledì in tarda serata e girato in strada. A New York intanto il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha adottato una bozza di risoluzione russa sull’Ucraina che chiedeva un cessate il fuoco negoziato per l’evacuazione dei civili. Il documento non ha ricevuto i nove voti necessari su 15. La Cina è stato l’unico paese a votare a favore, assieme alla Russia e Cina: i restanti membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu si sono astenuti. Ad appoggiare la risoluzione Bielorussia, Corea del Nord e Siria.

09h56 – Biden: Putin ha superato la linea rossa della barbarie

“La realtà è che Putin ha già superato la linea rossa della barbarie” e “ora sta alla Nato valutare insieme cos’altro possiamo fare per aiutare il popolo dell’Ucraina a proteggersi e vedere cos’altro possiamo fare per stringere la morsa economica intorno al regime di Putin”. Così il premier britannico, Boris Johnson, al suo arrivo al summit straordinario della Nato a Bruxelles.

09h54 – Anonymous: hackerata Banca Centrale Russa

Anonymous ha riferito di avere “hackerato la Banca Centrale di Russia” e “più di 35mila file verranno pubblicati entro 48 ore”. Lo si legge sul profilo Twitter degli attivisti.

09h12 – Kiev: distrutta nave russa nel porto di Berdyansk

La marina ucraina ha riferito di aver distrutto la grande nave da sbarco russa, Orsk, vicino alla città portuale di Berdyansk, sudest dell’Ucraina. La notizia è stata data tramite facebook allegando foto e video di incendi e densi pennacchi di fumo nel porto. L’esercito russo non ha commentato cosa è successo alla nave.

08h59 – Unicef: sfollato un bambino su due da inizio guerra

08h20 – Stoltenberg: Nato deciderà invio altri 4 battlegroup in Paesi est

I leader della Nato, nel summit straordinario di oggi a Bruxelles, “si occuperanno della necessità di resettare la nostra forza di deterrenza e difesa sul lungo termine” e decideranno l’invio di altri 4 battlegroup in Paesi dell’est, cioè Bulgaria, Romania, Ungheria e Sovacchia. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, arrivando al quartier generale della Nato a Bruxelles per il summit straordinario di oggi dei capi di Stato e di governo.

08h03 – Stoltenberg: è più grave crisi sicurezza da una generazione

“Stiamo affrontando la più grave crisi di sicurezza da una generazione” e i leader della Nato che si riuniscono oggi affronteranno insieme “la minaccia che implica per l’Ucraina, per la Nato e per tutto l’ordine internazionale”. Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, arrivando al quartier generale della Nato a Bruxelles per il summit straordinario di oggi dei capi di Stato e di governo. Stoltenberg ha aggiunto che la riunione di oggi “dimostrerà l’importanza che Nord America ed Europa restino uniti in questa crisi” e “finché stiamo uniti siamo al sicuro”.

08h00 – Stoltenberg: aiuti a Kiev ma no soldati né aerei Nato

“Gli alleati della Nato forniscono significativo sostegno militare all’Ucraina”, ma “non manderemo truppe Nato sul terreno né aerei Nato nei cieli” perché “abbiamo la responsabilità di assicurare che non ci sia un’escalation”. Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, arrivando al quartier generale della Nato a Bruxelles per il summit straordinario di oggi dei capi di Stato e di governo.

7h58 – Kiev, sotto controllo incendio vicino centrale Chernobyl

È sotto controllo la maggior parte dell’incendio che si è sviluppato nella zona di alienazione vicina alla centrale nucleare di Chenobyl. Lo riporta il Kyiv Independent citando il il ministro dell’Ecologia e delle risorse naturali ucraino Ruslan Strelets. Il ministro ha riferito in un’intervista televisiva che più di 30 roghi sono stati registrati in quell’area nelle ultime due settimane.

7h01 – Mattarella, attacco Russia colpisce fondamenta democrazia

“Il bersaglio della guerra non è soltanto la pretesa di sottomettere un Paese indipendente quale è l’Ucraina. L’attacco colpisce le fondamenta della democrazia, rigenerata dalla lotta al nazifascismo, dall’affermazione dei valori della Liberazione combattuta dai movimenti europei di Resistenza, rinsaldata dalle Costituzioni che hanno posto la libertà e i diritti inviolabili dell’uomo alle fondamenta della nostra convivenza”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 17° Congresso Nazionale dell’ A.N.P.I., in un messaggio inviato al presidente, Gianfranco Pagliarulo.

6h49 – Media: in fiamme porto Berdyansk nell’oblast di Zaporizhzhia

Il porto di Berdyansk, una città nell’oblast di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, è in fiamme. Lo riporta il Guardian citando media ucraini. La città si trova a circa 75 km a nord-ovest di Mariupol. Anton Gerashchenko, consigliere del ministro dell’Interno ucraino, ha pubblicato su Telegram una foto nella quale si vedono enormi pennacchi di fumo alzarsi dal porto della città. “Un magazzino di armi missilistiche e di artiglieria a Berdyansk occupata dai russi”, ha scritto accanto all’immagine.

1h52 – Zelensky, Nato ci dia sostegno efficace e illimitato

Parlando alla vigilia del vertice della Nato, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato l’Alleanza a fornire “sostegno efficace e illimitato” all’Ucraina, comprese tutte le armi di cui il paese ha bisogno per respingere l’invasione russa. “Chiediamo che l’Alleanza dichiari che aiuterà pienamente l’Ucraina a vincere questa guerra, a ripulire il nostro territorio dagli invasori e a riportare la pace in Ucraina”, ha detto in un discorso video notturno alla nazione.

00h14 – Gb invierà 6mila missili a Kiev

Il premier britannico Boris Johnson annuncerà un nuovo pacchetto di supporto militare all’Ucraina mentre incontra i leader della Nato e del G7 a Bruxelles. Il Regno Unito, riferiscono i media britannici, impegnerà 6.000 nuovi missili e 25 milioni di sterline per il sostegno finanziario all’esercito ucraino.

00 h03 – Kiev informa Aiea di incendi vicino Chernobyl

“L’Ucraina ha detto all’Aiea che i vigili del fuoco stavano cercando di estinguere incendi vicino alla centrale nucleare di Chernobyl. Ha riferito che lievi aumenti delle concentrazioni di cesio nell’aria sono state rilevate a Kiev e in due centrali nucleari, ma non hanno posto problemi radiologici significativi”. Lo rende noto l’Aiea su Twitter.

