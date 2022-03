Kiev perde l'accesso sul Mar d'Azov. Il sindaco di Mariupol: "Combattimenti in centro". Ucciso un quinto generale russo

Ventiquattresimo giorno di guerra in Ucraina. Nella notte nuovo messaggio del presidente Zelensky. “È tempo di incontrarsi e avviare colloqui di pace”. Ma Mosca lo gela: “Prima un testo trattato”. Combattimenti nel centro di Mariupol. Kiev annuncia che un quinto generale russo è stato ucciso.

9h46 Ucraina: Kiev spera in apertura 10 corridoi umanitari oggi

L’Ucraina spera di aprire oggi 10 corridoi umanitari. Lo ha riferito la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk che ha confermato che è stata concordata una rotta da Mariupol. Ma non è chiaro se anche gli altri corridoi siano stati concordati. Nel frattempo, le autorità regionali di Luhansk hanno confermato l’apertura di un corridoio umanitario alle 7:00 Gmt (le 8 italiane).

08h45 Mosca: con missili kinzhal distrutto deposito sotterraneo armi

L’attacco missilistico con l’utilizzo dei kinzkhal nella regione Ivano-Frankivsk, zona occidentale dell’Ucraina, “ha distrutto un deposito sotterraneo di armi”. Lo specifica il ministero della difesa russo, in merito all’utilizzo di mezzi ipersonici, per la prima volta dall’inizio della guerra contro l’Ucraina.

08h41 Russia: distrutte ‘unità di sabotaggio nemiche’

Il Ministero della Difesa russo ha pubblicato un video della distruzione di un’unità di ricognizione e sabotaggio delle forze armate ucraine su Humvee americani con armi ad alta precisione. “Dopo essere stato colpito da missili ad alta precisione, il gruppo è stato distrutto”, ha affermato il ministero della Difesa.

08h23 Russia: distrutti centro radio e intelligence a Odessa

Il ministero della Difesa russo ha annunciato la distruzione dei centri ucraini di radio e di intelligence della regione di Odessa. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. I centri, secondo la difesa russa, sarebbero stati distrutti attraverso l’utilizzo del sistema missilistico costiero Bastion.

08h13 Russia: missili kinzal contro regione Ivano-Frankivsk

Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha annunciato l’uso di missili Kinzal “per distruggere un magazzino di missili e munizioni aeronautiche delle truppe ucraine nella regione di Ivano-Frankivsk”. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

07h45 Intelligence Gb: russi passano a strategia logoramento

Il capo dell’intelligence britannica, il tenente generale Jim Hockenhull, ha avvertito che dopo aver fallito nel prendere le principali città ucraine, le forze russe stanno passando a una “strategia di logoramento” che comporterà “un uso sconsiderato e indiscriminato della potenza di fuoco”, con il risultato in un aumento delle vittime civili e in un peggioramento della crisi umanitaria.

07h37 Duma: stop a invio armi e mercendari da parte di Usa e Nato

“I Paesi occidentali, insieme agli Stati Uniti, se vogliono la pace, farebbero bene a destinare fondi non alle forniture militari, ma alla fornitura di assistenza umanitaria alla popolazione”. Lo dice il residente della Duma Vyacheslav Volodin nel suo canale Telegram, citato dall’agenzia di stampa russa Tass.

07h32 Kiev: perso temporaneamente accesso a mar d’Azov

Le forze armate ucraine hanno perso “temporaneamente” l’accesso al mar d’Azov, durante l’assedio a Mariupol da parte dei russi. Lo riferisce il ministero della Difesa ucraina.

07h06 Kiev: ucciso quinto generale russo

Un quinto generale russo, comandante dell’Ottava armata russa, è stato ucciso: è la rivendicazione del ministero della Difesa dell’Ucraina. Si tratta, secondo quanto riferito, del tenente generale Andrei Mordichev, il quinto dall’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina.

01h30 Zelensky: 14 mila soldati russi morti, guerra deve finire

“Molte parole sono state ascoltate oggi a Mosca in relazione all’anniversario dell’annessione della Crimea, c’è stata una grande manifestazione. È stato riferito che un totale di circa 200.000 persone sono state coinvolte nella manifestazione. Circa lo stesso numero di truppe russe è stato coinvolto nell’invasione dell’Ucraina. Immaginate solo che ci sono 14.000 corpi e altre decine di migliaia di feriti e mutilati in quello stadio. Ci sono già così tante vittime russe dall’inizio di questa invasione”. Lo ha detto il presidente ucraino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso video notturno. “Questo è il prezzo della guerra. Poco più di tre settimane. La guerra deve finire”, ha aggiunto. Secondo Mosca, le vittime tra i soldati russi sarebbero 498.

01h25 Zelensky: è tempo di colloqui di pace con Mosca, senza indugio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto colloqui significativi di pace e sicurezza “senza indugio” con Mosca. “Questa è l’unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori”, ha detto nel suo discorso video notturno. “È tempo di incontrarsi, è tempo di parlare, è tempo di ripristinare l’integrità territoriale e la giustizia per l’Ucraina”, ha spiegato. “Altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che avranno bisogno di diverse generazioni per riprendersi”, ha aggiunto.

