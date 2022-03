La manifestazione in piazza nel 23esimo giorno di guerra

(LaPresse) Sono 109 i passeggini che sono stati posizionati in una piazza di Lviv (Leopoli) in Ucraina venerdì, come protesta per mostrare il numero di bambini morti nel conflitto dall’invasione della Russia nel Paese. La dimostrazione è avvenuta nel giorno in cui fuori Lviv è stato colpito un aeroporto e mentre le truppe russe avanzano nel Paese. CREDIT: RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTYV

