Il ministro degli Esteri di Mosca: "La maggior parte si è rifugiata in Russia"

(LaPresse) Durante una conferenza stampa a seguito dei colloqui con il suo omologo degli Emirati Arabi Uniti Abdullah Al Nahyan, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato che la maggior parte dei rifugiati di Mariupol “ha scelto le rotte che portano alla Federazione Russa”. “Dopo lunghi giorni in cui le autorità ucraine non volevano collaborare all’evacuazione delle persone, comprese quelle di Mariupol, siamo finalmente riusciti a far uscire 33.000 persone da questa città”, ha detto Lavrov.

