Il presidente ucraino in un nuovo video: "Fine guerra è priporità negoziati"

Nuovi attacchi a Kiev, nella terza settimana di conflitto in Ucraina dopo l’invasione delle forze russe. Un missile avrebbe colpito un condominio nella capitale. Intanto il bilancio delle vittime dol bombardamento di ieri del teatro di Mariupol le a circa 500 civili, che si erano rifugiati nei sotterranei dell’edificio Belkis Wille, ricercatore senior di HRW (Human Rights Watch, su twitter ha dichiarato “questo solleva serie preoccupazioni su quale fosse l’obiettivo previsto in una città in cui i civili sono già sotto assedio da giorni”.

5:58 Attacco in edificio civile a Kiev, almeno un morto

Secondo quanto riportato dal Guardian un attacco missilistico ha colpito un condominio a Kiev, nel quartiere di Darnytsky . Almeno una persona sarebbe morta menrte decine sono state evacuate dal palazzo in fiamme, secondo i servizi di emergenza ucraini.

01:58 Zelensky: “Il mondo deve riconoscere ufficialmente che Russia è stato terrorista”

“Il mondo deve riconoscere ufficialmente che la Russia è diventata uno stato terrorista”. Lo ha detto nel suo discorso video notturno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendo la sua richiesta di maggiori sanzioni contro Mosca, più armi per l’Ucraina e l’istituzione della no-fly zone. “Le mie priorità nei negoziati sono assolutamente chiare. Fine della guerra, garanzie di sicurezza, sovranità, ripristino dell’integrità territoriale, garanzie reali per il nostro Paese, protezione reale per il nostro Paese”, ha aggiunto. “Se la guerra della Russia contro il popolo ucraino continua, le madri russe perderanno più figli che nelle guerre afgana e cecena messe insieme”. “Le truppe russe subiscono in Ucraina perdite che non sono state inflitte né in Siria, né in Cecenia. Né le truppe sovietiche subirono tali perdite in Afghanistan”, ha spiegato. “Ogni soldato russo che depone le armi avrà una possibilità di sopravvivere. Mi rivolgo in particolare ai coscritti che sono stati gettati nel calderone di questa guerra, che non è la vostra guerra. E al resto dei soldati russi che hanno ancora l’istinto di autoconservazione”, ha proseguito. “Abbassate le armi. È meglio che morire sul campo di battaglia, sulla nostra terra”.

00:43 Usa forniranno a Kiev droni Switchblad

Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina nel nuovo pacchetto di aiuti militari i droni Switchblade, piccoli e leggeri. Lo riferiscono fonti citate dalla Cnn. Il più piccolo, Switchblade 300, può colpire un bersaglio fino a 6 miglia di distanza, mentre il più grande, Switchblade 600, può colpire più di 20 miglia di distanza. Entrambi i sistemi possono essere configurati e avviati in pochi minuti.

00:18 Ucraina: sindaco Melitopol rilasciato in cambio di nove militari russi

Il sindaco di MelitUcraina: sindaco Melitopol rilasciato in cambio di nove militari russiopol Ivan Fedorov è stato liberato in cambio del rilascio di nove militari russi catturati. Lo riferisce Darya Zarivna, portavoce del capo dell’ufficio presidenziale, come riporta Ukrinform. Fedorov era stato arrestato dalle forze di Mosca l’11 marzo, quando dieci persone avevano fatto irruzione nel suo ufficio. I militari russi avevano tra i 19 e i 20 anni. Fedorov ha parlato al telefono con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e ha dichiarato che avrebbe ripreso a svolgere le sue

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata