Il presidente russo si rivolge poi alle donne dei soldati: "Potete essere orgogliose di loro"

Vladimir Putin assicura: “I soldati di leva non saranno coinvolti in operazioni di combattimento, gli obiettivi saranno raggiunti dai soldati professionisti”, ha detto il capo del Cremlino parlando dell’attacco all’Ucraina che lui continua a definire “operazione militare speciale”. Poi il presidente russo si rivolge alle donne dei soldati: “Potete essere orgogliose di loro, proprio come lo è l’intero Paese”.

