Il Presidente Zelensky alla ABC: "Si arriverà a conflitto mondiale". Aiea: "Colpito impianto di ricerca nucleare a Kharkiv".

IN AGGIORNAMENTO

09h28 – Iniziata prima fase di evacuazione da Sumy

È iniziata la prima fase dell’evacuazione dei civili da Sumy, dopo l’annuncio di un accordo tra Ucraina e Russa di un ‘cessate il fuoco’ per consentire ai cittadini di lasciare le zone più colpite dai combattimebnti. Sui media ucraini sono stato diffusi i video degli ucraini che salgono a bordo degli autobus predisposti per l’evacuazione.

09h18 – Sindaco Leopoli: “Arrivati in città già 200 mila sfollati”

“Circa 200.000 ucraini sono già arrivati a Leopoli. Donne, bambini, anziani, a causa dei bombardamenti, sono stati costretti a fuggire dalle loro case. Ospitiamo tutti, forniamo cibo e tutto il necessario. Ma i numeri stanno crescendo”. Lo dice il sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi in una dichiarazione video, citato dalla Cnn.

Sadovyi ha esortato le organizzazioni internazionali a fornire aiuto “qui a Leopoli, in Ucraina”.

“Abbiamo bisogno di centri mobili per soggiorni temporanei con bagni attrezzati e punti ristoro. Supporto medico e psicologico, medicinali, giubbotti antiproiettile e caschi. Ospedali mobili per bambini e adulti”, ha sottolineato.

08h58 – Zelensky: la guerra non finirà e porterà a conflitto mondiale

“Questa guerra non finirà solo così. Quello che sta accadento scatenerà la guerra mondiale”. Lo ha detto, in una intervista esclusiva a World News Tonight della Abc, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Parlando con il conduttore David Muir, Zelensky ha affermato che crede che il presidente russo Vladimir Putin sia un criminale di guerra, affermando che “tutte le persone che sono venute nella nostra terra, tutte le persone che hanno dato il ordini. Sono tutti criminali di guerra”.

08h40 Ex presidente Yanukovich a Zelensky, “Fermare spargimento sangue”

“Sei obbligato a fermare lo spargimento di sangue”. E’ quanto ha detto in un appello all’agenzia di stampa russa Ria Novosti l’ex presidente dell’Ucraina, Viktor Yanukovich, all’attuale premier Volodymyr Zelensky”. “Questo è ciò che ci si aspetta da te in Ucraina, in Donbass e in Russia”, ha aggiunto Yanukovich.

08H32 Kiev: “Accordo per una tregua per evacuazione civili da Sumy”

Il vicepremier dell’Ucraina, Irina Vereshchuk, in un video diffuso dai media ucraini, ha riferito dell’accordo con Mosca, per una tregua, così da consentire l’evacuazione dei civili da Sumy. “I primi autobus – ha affermato – partiranno da Sumy alle 11 (ora di Mosca). Il cessate il fuoco riguarda il corridoio Sumy-Poltava.

08h01 Kiev: “In attacco russo a Sumy morti anche dei bambini”

A Sumy c’è stata una “battaglia impari” con le forze russe che hanno bombardato la popolazione civile. Anche dei bambini “sono stati uccisi”. Lo ha detto su facebook il capo dell’amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytsky.

07h24 Kiev: “Nella notte ancora bombe sui civili”

Gli aerei russi hanno bombardato, nella notte, le città dell’Ucraina centrale e orientali. Lo hanno riferito funzionari ucraini, che denunciano bombardamenti anche nei sobborghi di Kiev.

A Sumy e Okhtyrka, a est di Kiev, vicino al confine russo, le bombe sono cadute su edifici residenziali e hanno distrutto una centrale elettrica, ha affermato il governatore regionale Dmytro Zhivitsky, che ha parlato di “molti morti e feriti”, senza fornire numeri.

Le bombe hanno colpito anche i depositi di petrolio a Zhytomyr e la vicina città di Cherniakhiv, situata a ovest di Kiev.

A Bucha, un sobborgo di Kiev, il sindaco Anatol Fedoruk ha denunciato un pesante fuoco di artiglieria. “Non possiamo nemmeno raccogliere i corpi perché i bombardamenti delle armi pesanti non si fermano né giorno né notte”, ha affermato.

06h33 Russia: “Pronti a cessate fuoco oggi per corridoi umanitari”

La Russia si dice “pronta” a un cessate il fuoco oggi stesso, “ore 10 di Mosca”, per consentire l’evacuazione dei civili in Ucraina. Lo riporta la Bbc, citando media russi statali.

Le città indicate per le evacuazioni sono Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol.

06h11 Banca mondiale approva pacchetto da 489mln dollari per Kiev

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Mondiale ha approvato un pacchetto supplementare di sostegno al bilancio per l’Ucraina, chiamato Finanziamento della ripresa dall’emergenza economica in Ucraina – o Free Ukraine – per 489 milioni di dollari. È quanto si legge in una nota della Banca Mondiale. Il pacchetto approvato dal Consiglio consiste in un prestito supplementare per 350 milioni di dollari e garanzie per un importo di 139 milioni di dollari e sta anche mobilitando un finanziamento di sovvenzioni di 134 milioni di dollari e un finanziamento parallelo di 100 milioni di dollari, con un conseguente sostegno totale mobilitato di 723 milioni di dollari.

Il sostegno a erogazione rapida aiuterà il governo a fornire servizi essenziali al popolo ucraino, compresi i salari per gli operatori ospedalieri, le pensioni per gli anziani e i programmi sociali per i più vulnerabili.

06h00 Kiev: ucciso generale russo a Kharkiv

Un generale russo sarebbe stato ucciso nei combattimenti intorno a Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, che le forze russe hanno cercato di impadronirsi dall’inizio dell’invasione. Lo ha riferito l’agenzia di intelligence militare ucraina.

L’alto comandante è stato identificato come il maggiore generale Vitaly Gerasimov, 45 anni. L’agenzia di intelligence ucraina ha affermato che aveva combattuto con le forze russe in Siria e Cecenia e aveva preso parte alla guerra in Crimea nel 2014.

Non è stato possibile confermare la morte in modo indipendente. La Russia non ha commentato.

Un altro generale russo è stato ucciso in precedenza nei combattimenti. Un’organizzazione di ufficiali locali in Russia ha confermato la morte in Ucraina del maggiore generale Andrei Sukhovetsky, comandante generale della 7a divisione aviotrasportata russa. Sukhovetsky ha anche preso parte alla campagna militare russa in Siria.

01h58 Aiea: “Colpito impianto di ricerca nucleare a Kharkiv”

“L’Ucraina ha informato l’Aiea che domenica una nuova struttura di ricerca nucleare che produce radioisotopi per applicazioni mediche e industriali è stata danneggiata dai bombardamenti a Kharkiv. L’incidente non ha causato alcun aumento dei livelli di radiazioni nel sito”. Lo rende noto l’Aiea su Twitter.

01h43 Kiev: “Gb imponga nuove sanzioni alla Russia”

“Telefonata con la ministra degli Esteri britannica Liz Truss su misure pratiche per rafforzare ulteriormente le capacità di difesa dell’Ucraina. Ho sottolineato l’urgente necessità di imporre nuove sanzioni alla Russia per i suoi continui barbari crimini di guerra in Ucraina. Grato al Regno Unito per essere stato al fianco dell’Ucraina in questo momento critico”. Così il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba su Twitter.

01h08 Zelensky: “Ricostruiremo le nostre città migliori di quelle russe”

“Ricostruiremo tutto. Renderemo le nostre città distrutte dall’invasore migliori di qualsiasi città in Russia”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Telegram dal suo ufficio di Kiev, per la prima volta dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio.

00h52 S&P declassa raiting credito a lungo termine di Mosca

S&P ha declassato il rating del credito a lungo termine di Mosca a CCC- da BBB- e lo ha inserito nell’elenco per la revisione con possibilità di ulteriore declassamento. Si tratta di una conseguenza del declassamento del rating del credito sovrano a lungo termine in valuta estera della Russia da BBB- a CCC- della settimana scorsa. Anche il rating a lungo termine in valuta locale è stato declassato da BBB- a CCC-.

00h07 Bbc: “Forti esplosioni a Odessa”

“Nella città portuale di Odessa, abbiamo appena sentito tre o quattro forti esplosioni provenire da ovest. Ci è stato detto che era il sistema di difesa ucraino che abbatteva i missili russi in arrivo lanciati da una delle numerose navi da guerra situate al largo della costa”. Lo riferisce il corrispondente della Bbc.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata