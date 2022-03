L'errore durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Il momento è diventato virale sui social

(LaPresse) Gaffe di Joe Biden durante il discorso sullo Stato dell’Unione in cui ha parlato della guerra in Ucraina. Il presidente americano, lodando loro resistenza degli ucraini davanti all’aggressione russa li ha erroneamente chiamati “iraniani”. “Putin può circondare Kiev con i carri armati, ma non conquisterà mai il cuore e l’anima del popolo iraniano”, ha detto Biden mentre alle sue spalle si vede distintamente la sua vice, Kamala Harris, scandire sielenziosamente la parola “ucraini”, quasi a voler correggere il capo della Casa Bianca. La gaffe non è passata inosservata, diventando immediatamente virale.

