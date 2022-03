Nel sesto giorno di guerra Kiev annuncia di aver sventato un attentato contro il presidente Zelensky. La capitale sotto assedio, colpita la torre della Tv. Il presidente americano annuncia la chiusura dei cieli Usa ai voli russi

Continua l’offensiva russa in Ucraina dove le principali città sono sotto assedio: dalla Capitale Kiev a Kharkiv, dove nella notte sono arrivati i parà del Cremlino, passando per Zhitomyr a Mariupol ormai circondata dalle truppe di Putin. Sventato un attentato contro il presidente Zelensky che ieri ha rivolto un accorato appello all’Europa. Cresce tristemente il numero delle vittime civili, quelle ufficiali sono almeno 136 secondo l’Onu ma il bilancio purtroppo aumenta di ora in ora. Oggi previsto il secondo round di colloqui che dovrebbero tenersi, secondo indiscrezioni russe, sempre in territorio bielorusso.

Nel frattempo Mosca è sempre più isolata a livello internazionale. Il presidente americano, Joe Biden, che nella notte ha parlato nel suo primo discorso sullo Stato dell’Unione, ha definito Putin un “dittatore“: “sta invadendo un Paese straniero e pagherà un prezzo alto per questo”, ha detto il capo della Casa Bianca secondo cui il leader del Cremlino “ha fatto male i calcoli”. Lo stesso Biden ha poi annunciato la chiusura dello spazio aereo americano ai voli russi.

7h55 Varsavia: Otre 450mila rifugiati in Polonia da giovedì

Oltre 450mila rifugiati ucraini sono entrati in Polonia da quando le truppe russe hanno invaso il paese, lo scorso giovedì. Lo ha confermato questa mattina il viceministro dell’Interno polacco, Pawel Szefernaker, precisando che il numero di persone che hanno attraversato il confine è leggermente diminuito martedì a 98mila unità dal record di 100mila registrato lunedì. Le Nazioni Unite stimano che 660mila ucraini abbiano finora lasciato le loro case. Si pensa che questo numero possa crescere fino a quattro milioni entro la fine del conflitto, suscitando timori di una grave crisi umanitaria.

7h46 almeno 21 morti e 112 feriti in attacchi Kharkiv in 24 ore

Almeno 21 persone sono state uccise e altre 112 ferite nei bombardamenti nella città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale nelle ultime 24 ore. La conferma è arrivata governatore della città, Oleh Synyehubov. Lo riferisce Sky News precisando che i numeri delle vittime fanno riferimento ai bombardamenti avvenuti a Kharkiv ieri, quando i missili russi hanno colpito l’edificio dell’amministrazione regionale e le aree residenziali. Nel frattempo, è stato riferito che i paracadutisti russi hanno attaccato durante la notte un ospedale militare a Kharkiv. Il capo della polizia della regione di Kharkiv, Volodymyr Tymoshko, ha affermato che “la situazione vicino all’ospedale è sotto controllo”.

7h26 Onu, almeno 136 civili uccisi, tra loro 13 bambini

Le Nazioni Unite hanno confermato che 136 civili sono stati uccisi nei sei giorni di conflitto in Ucraina, tra cui 13 bambini. Altri 400 civili, tra cui 26 bambini, sono rimasti feriti, mentre le truppe russe compiono attacchi anche nelle aree residenziali. Liz Throssell, portavoce dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha riferito che la maggior parte di queste vittime sono state il risultato di “armi esplosive con un’ampia area di impatto”. E ancora: “Queste sono solo le vittime che siamo stati in grado di verificare e il bilancio reale è probabile che sia molto più alto”, ha aggiunto.

7h10 Sberbank lascia il mercato europeo

Sberbnk lascia il mercato europeo. È quanto riporta l’agenzia d stampa russa Tass, citando una nota della Banca. “Nel contesto attuale, Sberbank ha deciso di ritirarsi dal mercato europeo. Le banche sussidiarie del gruppo si trovano ad affrontare un deflusso anomalo di fondi e una minaccia per la sicurezza dei dipendenti e delle filiali”, ha affermato la banca. La nota evidenzia che “a causa dell’ordine della Banca centrale della Federazione Russa, Sberbank of Russia non sarà in grado di fornire liquidità alle filiali europee”.

7h00 Ucraina: sindaco Kherson, in corso occupazione russa

“I combattimenti sono in corso e l’occupazione della nostra città è in corso”. Così il sindaco di Kherson, Igor Kolykhayev, parlando a una radio ucraina, citato dalla Bbc Russian. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, le forze russe hanno preso la stazione ferroviaria e il porto della città ieri notte. Kolykhayev ha poi riferito che molte persone sono morte, inclusi soldati e civili ucraini, e che i funzionari del governo stanno ora cercando di assicurarsi che le persone potessero andarsene o raggiungere i rifugi. Non è chiaro, precisa Bbc, quale sia la situazione esatta a Kherson, ma i report locali segnalano che l’esercito russo si trova nelle strade della città. Kherson, che ha una popolazione di quasi 300mila abitanti, si trova tra Mykolaiv e New Kakhovka, nel sud del Paese.

6h50 sospensione Borsa Mosca per il terzo giorno consecutivo

La Banca di Russia ha deciso di non riprendere le sessioni di trading nei mercati azionari, per il terzo giorno consecutivo. Lo riferisce il Moscow Times.

6h15 polizia Kharkiv: Nessuna vittima nell’attacco all’ospedale

“Attualmente la situazione vicino all’ospedale è sotto controllo, la sicurezza è stata rafforzata”. Così il capo della polizia della regione di Kharkiv, Volodymyr Tymoshko, confermando che non sono state registrate vittime tra le truppe ucraine nello scontro a fuoco avvenuto durante la notte, dopo che le truppe russe aviotrasportate hanno attaccato un ospedale militare nella città. Lo riporta Sky News

5h02 Esercito Kiev: attaccato ospedale a Kharkiv

Le truppe russe aviotrasportate avrebbero attaccato un ospedale a Kharkiv. Lo riferisce l’agenzia di stampa Unian, citando l’esercito ucraino. “Gli occupanti hanno attaccato un ospedale, il Centro clinico medico militare della regione settentrionale. È scoppiata una battaglia tra gli invasori e i difensori ucraini”, si legge nella nota dell’esercito.

4h40 Parà russi a Kharkiv

Paracadutisti russi sono atterrati a Kharkiv. Lo riporta l’agenzia di stapa Unian, citando il servizio di sicurezza dell’Ucraina.”Una squadra aviotrasportata russa è sbarcata a Kharkiv”, si legge nella nota.

3h50 Biden: “Solidarietà a popolo ucraino, siamo con loro”

Il presidente americano Biden ha iniziato il discorso sullo stato dell’Unione con una dimostrazione di solidarietà per il popolo ucraino, ricevendo una standing ovation bipartisan dai membri del Congresso. “In questa lotta, il presidente Zelensky ha detto nel suo discorso al Parlamento europeo ‘La luce vincerà sull’oscurità’. Alzatevi in piedi e inviate un segnale inequivocabile all’Ucraina e al mondo”, ha detto. Biden ha ricevuto una standing ovation dai membri, molti dei quali indossavano i colori blu e giallo a sostegno dell’Ucraina. L’ambasciatrice dell’Ucraina negli Stati Uniti, Oksana Markarova, era in piedi accanto alla first lady Jill Biden. “Noi, gli Stati Uniti d’America, siamo con il popolo ucraino”, ha aggiunto il presidente.

3h44 Biden: “Putin più isolato che mai”

“Abbiamo contrastato le bugie della Russia con la verità e ora, ora che ha agito, il mondo libero lo ritiene responsabile”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden nel discorso sullo Stato dell’Unione. “Putin è ora isolato dal mondo più di quanto non lo sia mai stato”, ha aggiunto. Parole accolte con applausi all’interno dell’aula del Congresso.

3h35 Biden, guerra Putin indebolirà Russia e renderà resto mondo più forte

“Quando la storia di quest’epoca sarà scritta, la guerra di Putin contro l’Ucraina avrà reso la Russia più debole e il resto del mondo più forte”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden aprendo il discorso sullo Stato dell’Unione

3h30 Biden: “Putin è un dittatore, pagherà a caro prezzo l’invasione”

“Un dittatore russo”. Così il presidente americano Joe Biden ha definito Vladimir Putin durante il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione. “Nelle battaglie contro le autocrazie, le democrazie sono unite”, ha aggiunto il presidente statunitense sostenendo che il leader del Cremlino “pagherà un prezzo alto per aver invaso un Paese straniero”.

3h20 Biden: “Sequestreremo yacht, ville, jet a oligarchi russi

“Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta assemblando una task force per perseguire i crimini degli oligarchi russi che sostengono Putin”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden aprendo il discorso sullo Stato dell’Unione. “Ci stiamo unendo con gli alleati europei per trovare e sequestrare i loro yacht, i loro appartamenti di lusso, i loro jet privati”, ha aggiunto.

1h29 Missile su condominio a Zhytomyr, due morti

Le forze russe hanno sparato un missile da crociera contro un condominio vicino all’ospedale Pavlusenko di Zhytomyr. Lo riferisce Kyiv Independent, secondo cui due persone sono state uccise e tre ferite. Il consigliere del ministro dell’Interno Anton Herashchenko ha affermato che il missile era puntato sulla base militare di Zhytomyr.

1h22 Wsj: Usa pronti a bandire spazio aereo a voli russi

Gli Stati Uniti sono pronti a bandire dal loro spazio aereo gli aerei russi. Lo riporta il Wall Street Journal. L’ordine dovrebbe essere emesso nelle prossime 24 ore. Una mossa che seguirebbe i divieti imposti dalle autorità europee e canadesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata