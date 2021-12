Il Paese ha imposto restrizioni ai viaggi per via della variante Omicron

(LaPresse) Nella Città Vecchia di Gerusalemme si accendono luci e decorazioni per dare il via al periodo delle feste. I turisti stranieri però non ci sono, per via della chiusura dei confini causata dalla variante Omicron del Covid e delle restrizioni imposte ai viaggi. Secondo il ministero della Salute sono 134 i casi di Omicron in Israele da quando è stata scoperta a novembre. Nel Paese, uno dei primi ad aver portato avanti la campagna vaccinale, sono 4,1 milioni le persone che hanno ricevuto la terza dose, su una platea di 9,3.

