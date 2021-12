Milano, 19 dic. (LaPresse) – Il ministero della Salute israeliano ha raccomandato al governo di aggiungere 10 nuovi paesi all’elenco delle destinazioni designate come ‘rosse’ a causa degli alti tassi di positività da COVID-19, mentre Israele si prepara a un’ondata di nuovi casi guidati dalla variante Omicron. Come riporta il Times of Israel, la raccomandazione è di vietare i viaggi verso Stati Uniti, Italia, Germania, Belgio, Ungheria, Canada, Marocco, Portogallo, Svizzera e Turchia da mercoledì 22 dicembre. Israele si appresta ad affrontare quella che il premier Naftali Bennett ha definito la quinta ondata del virus spinta dalla variante omicron.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata