Paura nella zona centromeridionale del Paese

(LaPresse) Allarme nelle Filippine dove è in arrivo il tifone ‘Rai’ che colpirà la parte centromeridionale del Paese. Per questo motivo sono state evacuate migliaia di persone, trasferite in via precauzione in alcuni rifugi di emergenza. Una situazione d’emergenza resa ancor più complicata dai timori per i contagi covid visto l’aumento di positivi al covid da variante Omicron. I meteorologi hanno detto di aver tracciato l’ultima volta il tifone Rai, con venti sostenuti di 185 chilometri (115 miglia) all’ora e raffiche fino a 230 km/h, circa 175 chilometri (109 miglia) a est della provincia meridionale di Surigao del Norte. Si stava muovendo verso nord-ovest a 25 km/h.

