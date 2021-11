Parigi annulla l''incontro con il ministro britannico domenica nel vertice di Calais

E’ polemica tra Francia e Gran Bretagna dopo la tragedia nella Manica in cui 27 migranti a bordo di un gommone hanno perso la vita. Il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin ha annullato l’incontro previsto a Calais con l’omologa britannica Priti Patel. A irrigidire i transalpini la lettera di Boris Johnson a Emmanuel Macron, diffusa sui social network, in cui lo invitava a “riprendere tutti i migranti che attraversano la Manica”.

E da Roma, dove è in visita ufficiale, il capo dell’Eliseo ha avuto parole dure verso il numero uno di Downing Street. “Ciò che è accaduto nel Canale della Manica è troppo grave per cedere a facilità, ho discusso con Johnson in modo serio e sono stupitoda quello che è successo. Non si comunica su queste questioni via tweet, vedremo con i britannici come agire in modo efficace se saranno seri”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata