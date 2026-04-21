Coppa Italia, Inter-Como 3-2: i nerazzurri soffrono, ma approdano in finale

Grande partita del Como, ma non basta. La squadra di Chivu sfiderà in finale la vincente del match di domani sera tra Atalanta e Lazio

L’Inter batte il Como in rimonta ed è la prima finalista della Coppa Italia 2026. La squadra nerazzurra allenata da Cristian Chivu vince il ritorno della semifinale a San Siro per 3-2.

Dopo lo 0-0 dell’andata, il Como va in vantaggio prima con Martin Baturina (32′), poi allunga le distanze con Lucas Da Cunha all’inizio della ripresa (48′). L’Inter però risponde, fa valere la maggiore esperienza e va a segno due volte con Hakan Calhanoglu, che dimezza lo svantaggio al 69′ e pareggia all’86’, e chiude la partita all’89’ con la rete di Petar Sucic.

Lucas Da Cunha abbraccia il compagno di squadra Martin Baturina dopo la rete dello 0-2 per il Como. (Foto: Spada/LaPresse)

Con questa vittoria, Chivu punta a diventare il primo allenatore ad esordire alla guida di una squadra conquistando due trofei: Scudetto (ormai in cassaforte) e la Coppa Italia, che per il club nerazzurro sarebbe la decima della sua storia. Si ferma invece in semifinale l’avventura del Como di Cesc Fabregas, che puntava a giocare la sua prima, storica finale in Coppa Italia.

Nella finale in programma il prossimo 13 maggio all’Olimpico di Roma, l’Inter se la vedrà con la vincente della seconda semifinale in programma domani tra Atalanta e Lazio. Nella gara di andata il risultato era stato di 2-2.