Tensioni tra Francia e Gran Bretagna dopo il naufragio nel canale della Manica

(LaPresse) Emmanuel Macron critica l’atteggiamento di Boris Johnson, che in una lettera pubblica ha chiesto alla Francia di “riprendersi” tutti i migranti sbarcati illegalmente sul Regno Unito. “Sono sorpreso da certi metodi non seri”, ha dichiarato il presidente della Repubblica francese dopo la firma, a Roma, del Trattato di cooperazione rafforzata con l’Italia. Il primo ministro britannico ha fatto una serie di proposte per superare la crisi dei migranti in atto tra Parigi e Londra e culminata col naufragio di due giorni fa nel canale della Manica, costato la vita a 27 persone. La lettera, che è stata resa pubblica sui social media, è stata definita “inaccettabile” dal portavoce del governo francese Gabriel Attal, il quale poi ha revocato l’invito al ministro degli Interni britannico Priti Patel al vertice europeo organizzato proprio dalla Francia a Calais, domenica, per discutere del problema.

