Papa Francesco, Leone XIV: "Ha donato tanto alla Chiesa promuovendo la fratellanza"

“Vorrei ricordare in questo primo anniversario della sua morte Papa Francesco, che ha lasciato, ha donato tanto alla Chiesa, con la sua vita, la sua testimonianza, la sua parola e i suoi gesti. Per quello che ha fatto vivendo veramente la vicinanza ai più poveri, a quelli più piccoli, ai malati, ai bambini, agli anziani”. Così Papa Leone XIV ha ricordato il suo predecessore, morto un anno fa, parlando con i giornalisti sul volo dall’Angola alla Guinea Equatoriale. Francesco, ha detto ancora Prevost, “ha lasciato tanto alla Chiesa con la sua testimonianza e la sua parola”. “Tante cose” si potrebbero ricordare di Jorge Mario Bergoglio, ma Leone XIV ha ricordato anzitutto l’incessante esortazione alla “fratellanza universale”, perché Francesco ha cercato davvero di “promuovere un autentico rispetto per tutti gli uomini, tutte le donne, promuovendo uno spirito di fraternità, di essere fratelli e sorelle tutti, di cercare come vivere il messaggio che troviamo nel Vangelo”. Prevost ha poi ricordato il messaggio di “misericordia” portato al mondo da Papa Francesco.