Iran, Teheran: "Non abbiamo ancora deciso su partecipazione a colloqui"

L’Iran non ha ancora deciso se partecipare ai negoziati in Pakistan per il cessate il fuoco e le sue esitazioni non sono dovute a indecisione, ma alla “presenza di messaggi contraddittori, comportamenti contraddittori e azioni inaccettabili da parte americana”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, come riportano i media ufficiali di Teheran. Baghaei ha aggiunto che l’Iran deciderà se partecipare ai negoziati “ogni volta che questi saranno orientati ai risultati” e ha inoltre condannato gli attacchi statunitensi contro navi iraniane, definendoli “una grave violazione del diritto internazionale”, oltre che “pirateria marittima e terrorismo di Stato”.