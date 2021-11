Protesta per le licenze post Brexit

(LaPresse) I pescatori francesi bloccano il traffico marittimo e gli accessi al tunnel della Manica, interrompendo i flussi commerciali del canale in protesta per le licenza di pesca pos Brexit. Prima della Brexit, infatti, pescatori francesi potevano pescare in profondità anche nelle acque britanniche. I pescatori hanno bloccato anche l’accesso al porto di Saint-Malo, dalle 8 alle 9 del mattino per passare poi a Calais e Ouistreham, dove la protesta continua.

