(LaPresse) Oggi al via al lockdown in Austria: ieri, a Vienna, in molti si sono goduti l’ultimo giorno di ‘libertà’ ai mercatini di Natale. Le misure, in vigore da oggi, dovrebbero durare al massimo 20 giorni. I ristoranti e la maggior parte dei negozi rimarranno chiusi, cancellati gli eventi, mentre scuole e asili nido rimarranno aperti, anche se i genitori sono stati incoraggiati a tenere i figli a casa.

