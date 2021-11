La voce dei cittadini intervistati a Vienna

(LaPresse) Mercatini di Natale e negozi chiusi, strade vuote a Vienna: da oggi in tutta l’Austria è in vigore il lockdown generalizzato. Alcuni cittadini intervistati si sono detti ‘infastiditi’ dalle nuove misure. Per qualcuno il governo doveva intervenire prima, già dall’estate scorsa, introducendo l’obbligo vaccinale per tutti così da evitare nuove chiusure.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata