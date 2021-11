Sono circa settemila le persone evacuate. La lava ha distrutto interi edifici

(LaPresse) Più di 82 chilometri quadrati di terreno sono stati distrutti dalla lava del vulcano Cumbre Vieja, che erutta dal 19 settembre sull’isola spagnola di La Palma. Solo scienziati, soldati e polizia possono muoversi nell’area: i residenti evacuati, circa settemila persone, si mettono in fila ogni giorno per provare a recuperare, accompagnati, i loro beni più cari rimasti nelle abitazioni abbandonate. La lava ha però distrutto interi edifici. Nella zona regna un silenzio surreale, se non fosse per il ruggito del vulcano, che i residenti hanno soprannominato ‘la Bestia’.

