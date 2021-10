Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa a chiusura del G20 di Roma

(LaPresse) “Non è stato facile raggiungere questo accordo, è stato un successo e dobbiamo ringraziare gli sherpa“. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa a chiusura del G20 di Roma. “Negli ultimi anni siamo stati poco capaci di lavorare insieme ma è cambiato qualcosa – ha continuato il premier – questo vertice mi rende fiducioso sulla capacità che il G20 sembra aver ritrovato di affrontare quelle che abbiamo affrontato a nostre spese come sfide epocali, esistenziali. La sfida della salute, il Covid, le disuguaglianze di genere, reddito e ricchezza e quelle scoperte negli ultimi anni essere sfide che non possiamo risolvere da soli”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata