Atmosfera rilassata nel centro della Capitale prima dell'inizio dei lavori del secondo giorno del summit

Passeggiata a Fontana di Trevi per Mario Draghi e i leader del G20. A palazzo Poli i grandi della Terra hanno ricevuto un sacchetto con dentro un euro italiano, con inciso l’Uomo Vitruviano, simbolo del summit capitolino. I venti grandi hanno poi lanciato la monetina nella fontana, come da tradizione, con le spalle rivolte al celebre monumento romano in segno beneaugurante. Numerosi i curiosi affacciati alle finestre dei palazzi per assistere alla scena mentre il clima tra i leader è apparso disteso e rilassato. Siparietto tra Merkel e Draghi con il premier italiano che ha invitato la cancelliera a posizionarsi al suo fianco per la foto di famiglia.

