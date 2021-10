Francesco all'Angelus, da Piazza San Pietro, nel giorno in cui si chiude il G20 di Roma ha pregato per le zone colpite da alluvioni

“Lunedì inizia a Glasgow Cop26 sul clima. Preghiamo perché il grido della terra e dei poveri sia ascoltato e che Cop26 dia risposte efficaci per le generazioni future”. Così il Papa all’Angelus, da Piazza San Pietro nel giorno in cui si chiude il G20 di Roma. Poi Bergoglio ha pregato per le zone del mondo colpite da alluvioni: “In diverse parti del Vietnam ci sono state inondazioni con migliaia di evacuati, il mio pensiero va alle famiglie che soffrono. E sono vicino alle popolazioni della Sicilia, colpite dal maltempo. Penso alla popolazione di Haiti che vive in condizioni al limite, le Nazioni non lascino solo questo Paese”.

