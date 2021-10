Roma, le ong ai leader: "Distribuire il surplus e condividere la tecnologia"

(LaPresse) – In occasione del G20 di Roma diverse associazioni e ong hanno manifestato nella capitale per chiedere l’accesso ai vaccini per le nazioni più povere. Amnesty International, Oxfam, Emergency e altre sigle puntano il dito contro le grandi case farmaceutiche e chiedono ai leader di distribuire subito le dose in sovrannumero e condividere i brevetti per la produzione dei vaccini nei paesi più arretrati.

