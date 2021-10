Al Pontefice donata una moneta militare in ricordo del figlio Beau

(LaPresse) – “Sei il più grande guerriero per la pace che abbia mai incontrato”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden a Papa Francesco durante l’incontro in Vaticano. Biden ha donato al Pontefice una moneta militare con il sigillo degli Stati Uniti da un lato e quello del Delaware dall’altra, la 261a unità “con cui mio figlio ha servito”, ha spiegato il presidente Usa dicendo che il defunto figlio Beau avrebbe voluto che “ti facessi questo dono”. “La tradizione vuole, e sto scherzando su questo, che se la prossima volta che ci vediamo, non ce l’hai, devi comprare da bere”, ha detto Biden, riferendosi alla moneta. Aggiungendo, “sono l’unico irlandese che tu abbia mai incontrato a non aver mai bevuto”. Papa Francesco ha riso e ha risposto “Gli irlandesi hanno portato il whisky”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata