E' il colloquio più lungo avuto da Bergoglio con un presidente Usa. Palazzo Chigi: "Sviluppo difesa Ue utile per sicurezza Transatlantica"

Il presidente Usa Joe Biden è a Roma per il G20. Giornata piena di appuntamenti per il Capo dello Stato americano: previsti incontri e colloqui con Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio MArio Draghi.

Joe Biden e la First lady in Vaticano da Papa Francesco: 75 minuti di colloquio

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato, in Vaticano, Papa Francesco insieme alla First Lady Jill. Imponenti le misure di sicurezza intorno a San Pietro, le strade sono blindate e un elicottero presidia l’area dall’alto. Il presidente Usa è stato ricevuto nel cortile di San Damaso da monsignor Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia, e poi ha salutato uno ad uno gli uscieri pontifici, in fila nel cortile. “È bello essere tornati”, ha detto Biden mentre stringeva la mano a uno di loro. “Sono il marito di Jill”, ha detto sorridendo a un altro, prima di essere scortato nel Palazzo Apostolico e portato nella biblioteca privata del Papa. Biden e la first lady sono arrivati in Vaticano accompagnati da un corteo insolitamente lungo di oltre 80 veicoli.

L’incontro a porte chiuse è durato 75 minuti, secondo quanto fa sapere la Santa Sede. Il presidente è arrivato nello studio della libreria poco prima delle 12.20 e ha terminato la conversazione poco dopo le 13.25. L’uscita dalla libreria, dopo lo scambio dei doni, è stata alle 13.40. E’ il colloquio più lungo avuto da Bergoglio con un presidente degli Stati Uniti: con Barak Obama il Papa si era trattenuto 50 minuti e con Donald Trump 30. Il presidente Usa Joe Biden ha regalato a Papa Francesco un abito talare tessuto a mano del 1930 dal famoso sarto papale Gamarelli e utilizzato dall’ordine dei gesuiti negli Stati Uniti, dove era conservata negli archivi della Holy Trinity Church, la chiesa di Biden a Washington. Papa Francesco ha invece donato al leader ‘Il Pellegrino’, dipinto su ceramica, i volumi dei documenti pontifici, il messaggio per la Pace di quest’anno, firmato dal Santo Padre, il Documento sulla Fratellanza Umana e il volume sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, edito da Lev.

“Nel corso dei cordiali colloqui ci si soffermati sul comune impegno nella protezione e nella cura del pianeta, sulla situazione sanitaria e la lotta contro la pandemia di Covid-19, nonché sul tema dei rifugiati e dell’assistenza ai migranti. Non si è mancato di fare riferimento anche alla tutela dei diritti umani, incluso il diritto alla libertà religiosa e di coscienza. Infine, i colloqui hanno permesso uno scambio di vedute su alcune questioni attinenti all’attualità internazionale, anche nel quadro dell’imminente vertice del G20 a Roma, e alla promozione della pace nel mondo tramite il negoziato politico”, comunica la Santa Sede in una nota . La Casa Bianca ha affermato che c’era un “chiaro feeling” tra il presidente Usa Joe Biden e Papa Francesco quando si sono incontrati in Vaticano. Lo scambio tra i due “è stato molto caloroso quando la delegazione è arrivata nella stanza”, ha detto un funzionario citato da Cnn, “ci sono stati sorrisi e un chiaro feeling tra il presidente Biden e il Papa“. Il presidente Usa Joe Biden ha ringraziato Sua Santità per il suo impegno a favore dei poveri del mondo e di coloro che soffrono la fame, i conflitti e le persecuzioni. Ha elogiato la leadership di Papa Francesco nella lotta alla crisi climatica, nonché la sua difesa per garantire che la pandemia finisca per tutti attraverso la condivisione dei vaccini e un’equa ripresa economica globale. “Sei il più grande guerriero per la pace che abbia mai incontrato“, ha detto Biden a Papa Francesco durante l’incontro in Vaticano.

Il presidente Biden al Quirinale da Mattarella

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è giunto al Quirinale in visita di cortesia al capo dello Stato, Sergio Mattarella. Biden – a Roma per partecipare al G20 c

he inizierà domani – ha incontrato Papa Francesco in Vaticano prima di salire al Colle. Il presidente degli Stati Uniti è stato accolto nel cortile d’onore del palazzo del Quirinale da un picchetto di 30 militari, dopo aver percorso a piedi il porticato. Dopo aver raggiunto il piano nobile del Palazzo, il capo di Stato americano incontrerà Mattarella nella sala del Bronzino dove ci saranno le presentazioni delle due delegazioni. I due presidenti a seguire si sposteranno nel salone degli Specchi per il colloquio. Per Biden e Mattarella è il secondo incontro, il primo dopo l’elezione a presidente dello statunitense. I due si erano incontrati nel 2016 in occasione della visita negli Usa dell’inquilino del Colle quando Biden era il vice di Barack Obama.

Mano sul cuore e poi stretta di mano tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e l’omologo Usa, Joe Biden. Dopo la presentazione delle due delegazioni, italiana e statunitense, nella sala del Bronzino, è iniziato il colloquio tra i due presidenti. Clima, pandemia e rapporti con l’Unione Europea: questi, secondo quanto si apprende, i temi trattati nel corso dell’incontro. Il colloquio tra i due capi di stato è terminato dopo poco più di 30 minuti,. Il numero uno degli Usa è atteso ora a palazzo Chigi dal premier Mario Draghi.

Biden e First lady a Palazzo Chigi

II presidente Usa Joe Biden, insieme alla moglie Jill, è arrivato a palazzo Chigi. Come in occasione della visita al Quirinale l’inquilino della Casa Bianca è rimasto in macchina una decina di minuti prima di fare entrare nella sede del Governo. E’ poi stato accolto dall’inno nazionale americano nel cortile di Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dalla moglie Serena, al suo ‘esordio’ da First lady. Tailleur con gonna per le due donne. Nero maculato per Jill Biden, porpora per Serena Draghi. E’ andato avanti per circa quaranta minuti l’incontro tra le first lady Serena Draghi e Jill Biden. Le due si sono salutate calorosamente con un abbraccio, davanti al portone principale di palazzo Chigi. Domani la moglie del presidente del Consiglio italiano accompagnerà le altre first lady nella visita al Colosseo e ai Fori imperiali.

Nel corso dell’incontro “sono state discusse – secondo quanto riferisce una nota di palazzo Chigi- le relazioni bilaterali, con particolare riferimento alle opportunità offerte dai rispetti piani di ripresa economica. I due leader hanno riaffermato la solidità del legame transatlantico, e l’utilità dello sviluppo della difesa europea anche per la sicurezza transatlantica, in un rapporto di complementarità”.

