In New Mexico foto e candele per ricordare la vittima

Veglia in New Mexico, negli Usa, in memoria della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, morta sul set di ‘Rust’ dopo che Alec Baldwin ha sparato con una pistola che si pensava fosse di scena e scarica. Un ritratto della 42enne è stato posizionato su una scalinata dove sono comparsi fiori e candele.

