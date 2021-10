Ferito un uomo, il regista Joel Souza. L'attore e produttore del film in lacrime

Tragedia durante le riprese del film western ‘Rust’ vicino a Santa Fe, negli Stati Uniti. Una donna è morta e un uomo è rimasto ferito dopo che l’attore e produttore del film Alec Baldwin ha sparato sul set con una pistola di scena, che doveva essere caricata a salve ma qualcosa è andato storto. A riferirlo l’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe. Un portavoce di Baldwin ha riferito che c’è stato un incidente sul set in cui una pistola di scena con spari a salve ha funzionato male. La donna rimasta uccisa è Halyna Hutchins, direttrice della fotografia del film, 42 anni, mentre è rimasto ferito Joel Souza, il regista, 48 anni. Hutchins è stata inizialmente trasportata in ospedale, allo University of New Mexico Hospital, dove è stata dichiarata morta. Souza, invece, è stato portato in ambulanza al Christus St. Vincent Regional Medical Center. Le riprese sono state fermate. Il giornale Santa Fe New Mexican ha riferito che Baldwin, 68 anni, è stato visto in lacrime fuori dall’ufficio dello sceriffo, ma non è stato possibile ottenere un commento da lui.

La International Cinematographers Guild, associazione internazionale dei direttori della fotografia, ha fatto sapere per bocca del suo presidente John Lindley e della executive director Rebecca Rhine che “i dettagli al momento non sono chiari, ma stiamo lavorando per sapere di più e sosteniamo un’indagine completa su questo tragico evento”. Hutchins è stata direttrice della fotografia del film d’azione ‘Archenemy’ del 2020: diplomata all’American Film Institute nel 2015, è stata nominata “astro nascente” da American Cinematographer nel 2019. “Sono così triste di avere perso Halyna. E così infuriato che questo sia potuto succedere su un set”, ha dichiarato su Twitter il regista di ‘Archenemy’, Adam Egypt Mortimer. E ancora: “Era un talento brillante assolutamente impegnata nell’arte e nel cinema”.

Il film

Nel 2019 Baldwin è stato produttore del film di Souza ‘Crown Vic’. Le riprese di ‘Rust’ sarebbero dovute andare avanti fino ai primi di novembre, secondo una comunicazione del New Mexico Film Office. Il film parla di un 13enne che deve cavarsela da solo badando per lui e per il fratello più piccolo a seguito della morte dei genitori negli anni 80 dell’800 in Kansas, secondo quanto si legge sul sito web dell’Internet Movie Database. L’adolescente inizia poi una fuga con il nonno, interpretato da Baldwin, dopo che viene condannato all’impiccagione per l’uccisione accidentale di un proprietario di un ranch.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata