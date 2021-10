Il videomessaggio dell'ex presidente americano, pubblicato anche sui social da Charles Michel

“Mi unisco ai tuoi amici, colleghi e ammiratori nel mondo, nel rendere onore a te oggi. E’ il lascito del tuo carattere, del fatto che ti sia piaciuto più lavorare nel Consiglio europeo che stare al centro dell’attenzione in questo modo. Ho avuto l’orgoglio di onorarti con la Medaglia della Libertà, per il tuo impegno sul significato dell’alleanza tra Usa, Germania ed Europa nel mondo. Ho avuto il privilegio di avere la tua alleanza nel superare una serie di crisi che i nostri popoli hanno dovuto affrontare. E sono felice di essere diventato tuo amico, perché ti ho visto portare il tuo buono spirito, il saggio pragmatismo e una inarrestabile bussola morale nel prendere decisioni difficili in tanti anni”. Così l’ex presidente Usa, Barack Obama, in un videomessaggio in occasione della celebrazione di congedo del Consiglio europeo ad Angela Merkel. Il messaggio è stato condiviso su Twitter anche dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

“Thanks to you, the centre has held through many storms.” @BarackObama addresses a few words to Chancellor Merkel as we are saying goodbye to her in the European Council #EUCO pic.twitter.com/FIUpCPkloW — Charles Michel (@eucopresident) October 22, 2021

“Si possono contare solo pochi leader politici che hanno messo i loro principi al di sopra della stretta definizione di interesse personale. Il tuo amato popolo tedesco e il mondo intero ti sono debitori di gratitudine per essere volata in alto per tanti anni. Grazie a te il centro ha superato tante tempeste”, continua Obama.”Tante persone, ragazze e ragazzi, uomini e donne, hanno avuto un modello ispiratore, a cui guardare nel momenti difficili. Lo so perché sono uno di essi. Ora hai molti anni produttivi a cui guardare con il tuo amato marito. A nome del popolo americano, dei tuoi amici leader, di Michelle e delle mie figlie – conclude l’ex presidente americano – voglio ringraziarti per la tua amicizia, leadership e più di tutto per la fedeltà ai valori universali che hai abbracciato da giovane ragazza della Germania dell’Est. Grazie!”.

