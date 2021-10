La cancelliera saluta von der Leyen con il 'pugno' come si usa in periodo Covid

(LaPresse) I leader dell’Unione Europea si sono incontrati per parlare soprattutto del tema dell’energia e del nodo dei rapporti con la Polonia. Il vertice arriva 10 giorni prima del Climate Summit dell’Onu che punta a ridurre il riscaldamento globale contenendolo entro 1,5°C in più rispetto ai livelli pre-industriali. Al vertice anche la cancelliera uscente Angela Merkel, al suo ultimo summit. A von der Leyen Merkel propone il saluto con il ‘pugno’, come ormai accade dall’inizio della pandemia, ma la presidente della Commissione risponde prendendo il suo pugno tra le mani in un gesto quasi affettuoso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata