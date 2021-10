Halyna Hutchins aveva pubblicato su Instagram le immagini di lei a cavallo sul set del western, insieme ad altri membri della troupe

(LaPresse) La direttrice della fotografia Halyna Hutchins è morta sul set del film ‘Rust’, dopo che l’attore e produttore Alec Baldwin ha sparato con una pistola di scena. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. Hutchins aveva pubblicato su Instagram solo due giorni fa un’immagine di lei a cavallo sul set del film western, insieme a quelli che sembrano essere altri membri della troupe. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

