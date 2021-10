Le prime indagini sull'uccisione di David Amess rivelano un potenziale movente legato all'estremismo islamico

L’omicidio del deputato britannico David Amess è considerato un atto terroristico. Lo ha reso noto Scotland Yard dopo l’arresto del responsabile dell’accoltellamento mortale subito ieri dal politico conservatore, durante un incontro elettorale nell’Essex. Si tratta di un 25enne britannico, bloccato sul posto. Le prime indagini hanno rivelato una potenziale motivazione legata all’estremismo islamico.

“Le prime indagini hanno rivelato una potenziale motivazione legata all’estremismo islamista”, si legge in una nota della Metropolitan Police, “un 25enne britannico è stato arrestato sul posto con l’accusa di omicidio. Attualmente è in custodia presso una stazione di polizia nell’Essex. Nell’ambito delle indagini, gli agenti stanno attualmente effettuando perquisizioni a due indirizzi nell’area di Londra e sono tuttora in corso. Si ritiene che abbia agito da solo e al momento non stiamo cercando nessun altro in relazione all’incidente”.

The murder of Sir David Amess in #Essex earlier today has now been declared as a terrorist incident, and the Met’s Counter Terrorism Command will lead the investigation.

Read more here: https://t.co/qM34hqoqBz

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 15, 2021