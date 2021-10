Il 69enne deputato Tory ucciso nell'Essex era contrario ad aborto e matrimonio gay. Si era battuto per l'abolizione della caccia alla volpe

David Amess, deputato conservatore 69enne, è stato accoltellato a morte oggi mentre incontrava i suoi elettori. Amess è stato uno dei parlamentari più longevi del Regno Unito, dalla sua prima elezione nel 1983. Lascia la moglie, Julia Arnold, che ha lavorato per lui part-time come assistente. La coppia ha cinque figli: quattro femmine e un maschio.

Nato a Plaistow, Londra, ha studiato economia al College of Technology di Bournemouth e ha lavorato come insegnante e consulente per il reclutamento prima di entrare in politica. Sir David era un convinto sostenitore della Brexit e aveva descritto il voto per la permanenza nell’Unione Europea come “un enorme errore” dopo “la perdita della sovranità parlamentare”. Ha festeggiato insieme ai suoi elettori l’uscita del Regno Unito dall’Ue il 31 gennaio 2020.

Molto apprezzato in tutto il Parlamento per il suo lavoro e la sua esperienza nelle commissioni interpartitiche, Amess descriveva sul suo sito web le sue principali aree di competenza come i “problemi del benessere degli animali e pro-vita”. Ha sostenuto il divieto di caccia alla volpe ed è stato anche un mecenate della Conservative Animal Welfare Foundation. Era infatti un noto amante degli animali e recentemente aveva candidato il suo cane, Vivienne, per il Westminster Dog of the Year. Durante la sua carriera parlamentare, ha sponsorizzato una serie di progetti di legge tra cui il Warm Homes and Energy Conservation Act e il Protection Against Cruel Tethering Act.

Nel 2005, Sir David sostenne il Prohibition of Abortion Bill, che voleva abolire l’aborto quasi del tutto in Inghilterra e Galles. Era anche un sostenitore del ritorno della pena capitale. Si è invece costantemente opposto alla guerra in Iraq ed è stato tra i pochi parlamentari conservatori ad aver sostenuto una campagna per mettere sotto accusa Tony Blair.

