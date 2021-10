Un denso fumo nero si è levato sull'area circa 50 chilometri a sud della città

(LaPresse) Un enorme incendio è scoppiato in un impianto petrolifero nel sud del Libano, secondo i media statali, la causa del rogo non è ancora nota. Secondo le prime informazioni delle autorità, non vi erano lavoratori all’interno quando l’incendio è divampato. Sul posto i vigili del fuoco: il rogo si è sviluppato vicino a una delle principali centrali elettriche del paese, che ha smesso di funzionare due giorni fa per mancanza di carburante. Un denso fumo nero si è levato sull’area circa 50 chilometri a sud di Beirut.

