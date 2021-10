Sempre più drammatica la crisi economica: manca carburante in tutto il Paese

Si fa sempre più grave la crisi economica ed energetica in Libano. Manca il carburante e le autorità sono state costrette a spegnere due centrali elettriche. Il Paese da sabato 9 ottobre è in black out totale. In affanno ospedali e servizi essenziali.

